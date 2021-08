Hoge vaccinatiegraad Curaçao lijkt coronagolf onder controle te houden

3 Gedeeld

Willemstad – De hoge vaccinatiegraad op Curaçao is volgens Izzy Gerstenbluth de voornaamste reden dat de huidige coronagolf geen honderden dagelijkse positieve testuitslagen laat zien.

Dit zei de epidemioloog gisteren in een persconferentie. De uitbraak met voornamelijk de Delta-variant lijkt te stabiliseren. Ook gisteren waren er weer 72 positieve gevallen, veel minderen dan de vele honderden per dag in de vorige twee coronagolven.

Toto nu zijn er in deze laatste golf 34 ziekenhuisopnames geweest met coronapatiënten. 31 van deze patiënten waren niet gevaccineerd. Eén had alleen de eerste dosis gehad en een andere had wel twee prikken, maar de laatste prik was te kort geleden gegeven. Slechts éé patiënt was volledig gevaccineerd.

