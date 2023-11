Homo lesje leren om zijn avances: drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk

Willemstad – De 19-jarige M. Alexander is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan 24 voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Alexander stond terecht voor het bedreigen van R. Felomina met een airsoftwapen om hem zogezegd ‘een lesje te leren’ wegens homoseksuele avances.

De jonge verdachte verdedigde in de rechtbank dat zijn doel niet was om Felomina te beroven, maar om hem te straffen voor zijn gedrag jegens hemzelf en een minderjarige. Alexander gebruikte een airsoftwapen, wat later door de politie in zijn woning werd aangetroffen en in beslag genomen. De rechter benadrukte dat ondanks het jeugdige karakter van de verdachte en zijn intentie om geen diefstal te plegen, het gebruik van een wapen om iemand angst aan te jagen een ernstig misdrijf blijft.

Het incident ontrafelde zich nadat Alexander hulp had geboden bij het inpakken van boodschappen voor Felomina bij de Mangusa Supermarkt. Na een uitnodiging om thuis een cv op te stellen voor een betere baan, werd Alexander geconfronteerd met ongewenste avances en pornografisch materiaal. Dit was voor hem aanleiding om samen met een vriend Felomina te confronteren en te waarschuwen voor zijn gedrag.

De confrontatie escaleerde toen Alexander het wapen tevoorschijn haalde op de parkeerplaats van Chirino Ball Park, zonder Felomina daadwerkelijk te bedreigen. De schrikreactie van Felomina leidde tot zijn vlucht en de daaropvolgende diefstal van zijn voertuig door Alexander. Dit voertuig werd later nabij Alexander’s woning teruggevonden.

De rechter gaf aan dat ondanks het uitblijven van een fysieke bedreiging, de acties van Alexander niet genegeerd konden worden. De reclassering adviseerde begeleiding voor Alexander’s alcohol- en drugsgebruik. Met de uitspraak hoopt de rechter dat Alexander een nieuw pad zal inslaan en zijn leven zal beteren. Het airsoftwapen is uit de circulatie genomen om herhaling te voorkomen.