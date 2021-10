Hondenorganisaties Curaçao en Bonaire overvallen door nieuwe regelgeving Nederland

1 Delen

WILLEMSTAD – Vanaf 1 november gelden er nieuwe strengere en vooral duurdere regels in Nederland voor het adopteren van honden uit het buitenland. Die moeten handel in gefokte adoptiehonden voorkomen.

De regelgeving heeft hondenorganisaties op Curaçao en Bonaire overvallen. Eerst kostte het nog zo’n 80 euro om een hond naar Nederland te laten vliegen, straks gaan de kosten omhoog naar zo’n 1000 euro. Honden op Curaçao en Bonaire worden niet gefokt, maar van straat gehaald. Desondanks gelden de nieuwe regels ook voor hen.

Het is volgens de organisaties zoals het asiel en Fundashon Kunuku Kakelvers Animal Rescue op Bonaire nog maar de vraag of er na 1 november nog vraag is naar adoptiehonden in Nederland.

