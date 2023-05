Honderd huizen in erbarmelijke staat gerepareerd door Reda Sosial 

WILLEMSTAD – Reda Sosial gaat tussen de 90 en honderd huizen die nu nog in erbarmelijke staat verkeren, opknappen. Zes maanden is er voor uitgetrokken. De kosten bedragen anderhalf miljoen gulden, zo’n 15.000 per huis.

In 2018 was de laatste keer dat Reda Sosial financiering ontving van de overheid voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen gulden voor het project. Daarvan is uiteindelijk maar 100 duizend gulden uitgekeerd. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling heeft beterschap beloofd en gaat de beloofde anderhalf miljoen, nu wel uitkeren.

Reda Sosial beheert een lijst met verzoeken die binnenkomen bij verschillende instanties, buurtorganisaties, bij Reda Sosial zelf en via het ministerie van SOAW.

Elk verzoek wordt geanalyseerd voordat een huis wordt gerepareerd. Reda Sosial verzamelt informatie voordat een persoon in aanmerking komt voor het project.

Er wordt onder andere rekening gehouden met de sociale situatie in het huis, wie de eigenaar van het huis en het land is. In de meeste gevallen worden huizen van ouderen gerepareerd die alleen afhankelijk zijn van hun pensioen of van een onderstanduitkering.

In extreme gevallen worden er ook huizen gebouwd voor mensen die in grote nood verkeren en waarbij hun huis niet kan worden gerepareerd.