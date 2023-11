Honderden kippen en kuikens gedood door honden

WILLEMSTAD – Een ongekende tragedie heeft zich voltrokken op de boerderij van Jean Louis in Willemstad, waar agressieve honden 700 kippen en 400 kuikens wreed hebben gedood. Dit incident, omschreven als een ‘massaslachting’, vond enkele dagen geleden plaats, zo meldt ochtendkrant Èxtra. De schade wordt geschat op 18.000 gulden.

De eigenaar van de boerderij, Javier Janga, trof een hartverscheurende aanblik aan toen hij zijn terrein betrad: overal lagen dode kippen verspreid. Janga, die al geruime tijd zijn pluimveebedrijf runt, had het land dankzij de goedheid van mensen in de omgeving verkregen. Hij bouwde geleidelijk een klantenkring op, voornamelijk bestaande uit Chinees-Curaçaose inwoners die de kippen kochten voor persoonlijk gebruik of voor hun restaurants.

Het drama ontvouwde zich toen de honden van een buurman onder een hek door groeven en het terrein binnendrongen. Ze doodden alle 700 kippen die bijna rijp waren voor de verkoop. De honden braken ook in een container in waar kuikens werden grootgebracht. Dankzij een alerte buurman, die midden in de nacht geluiden hoorde, werden niet alle dieren gedood; ongeveer 300 kuikens overleefden de aanval.

Eerste onderzoeken wijzen uit dat de agressieve honden van het ras pitbull waren. De buurman die het incident opmerkte, zag vier honden het terrein verlaten.

Janga’s boerderij was eerder doelwit van aanvallen, maar deze keer was de verwoesting extreem, aangezien het geweld wijst op bijzonder agressieve dieren.