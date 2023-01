Honderden mensen bij afscheid verongelukt Curaçaos gezin uit Rotterdam

In Spijkenisse hebben honderden mensen afscheid genomen van de drie Curaçaose slachtoffers van een fataal verkeersongeluk in Rotterdam. Bij het ongeluk op Tweede Kerstdag kwamen Rinold Curiel (35), Michelle Lala (36) en hun dochtertje Rinaigela van 7 jaar om het leven.

Buiten bij het rouwcentrum in Spijkenisse lag donderdagmiddag een zee van bloemen. Een verslaggever van de regionale omroep Rijnmond schat dat er zo’n 600 mensen bij het afscheid aanwezig waren.

De opkomst was zo hoog dat niet iedereen in de aula paste. Hoewel mensen het afscheid op beeldschermen in de andere ruimtes konden volgen, moesten er nog steeds mensen buiten staan. Daarnaast keken een paar honderden mensen thuis mee via een rechtstreekse videoverbinding.

Niet alle nabestaanden konden naar Spijkenisse komen, veel van hen wonen op Curaçao.

Tijdens het afscheid werd muziek gedraaid, waaronder Bob Marley en vrolijke hiphopmuziek. Veel daarvan in het Papiaments, de taal van Curaçao.

Enkelen aanwezigen hielden een toespraak, onder wie de directeur van de school waar het meisje leerling was. “Er mist een stoeltje in groep vier”, zei hij. “Altijd een kind tekort. We zullen je stralende lach missen.”

Onder begeleiding van een brassband werden de drie kisten aan het einde van de uitvaartdienst op een rijdende baar geplaatst. Het gezin werd door een erehaag naar de begraafplaats gereden, waar zij zijn begraven.