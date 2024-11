Onderwijs Honderden scholieren krijgen voorlichting over beroepen Dick Drayer 02-11-2024 - 2 minuten leestijd

Snuffelstages bij Kooyman

WILLEMSTAD – Stichting WeConnect heeft dit schooljaar haar beroepskeuzevoorlichting weer opgestart, met als eerste de derdeklassers van het Maria Immaculata Lyceum (MIL). Ruim 100 leerlingen namen deel aan de zogeheten Beroepencarrousel, waarbij zij speeddates hadden met professionals uit uiteenlopende vakgebieden.

Het doel van de sessies is om scholieren te helpen ontdekken welke carrières hen aanspreken en inzicht te bieden in de opleidingstrajecten die daarbij horen.

Tijdens de Beroepencarrousel spraken de studenten met achttien verschillende experts, waaronder een piloot, een kustwachter, een architect, een advocaat, en zelfs een klimaatdeskundige. De professionals vertelden over hun werk in de praktijk en beantwoordden veelgestelde vragen over opleidingsduur en salaris. Jean Dania met leerlingen (MIL)

Ingenieur Jean Dania van Civil Engineering Caribbean gaf de leerlingen een inspirerend advies: “Ga voor iets waar je passie voor hebt, dan komt het geld vanzelf.”

Naast deze carrousel organiseerde WeConnect ook snuffelstages in samenwerking met bouwmarkt Kooyman, waar havo-leerlingen meeliepen met afdelingshoofden en een kijkje achter de schermen kregen bij onder andere voorraadbeheer, kassa, security en logistiek. Deze praktijkervaringen helpen de scholieren een realistisch beeld te vormen van het bedrijfsleven.

WeConnect-manager Tanja Fraai legt uit dat de stichting zich inzet voor een betere studiekeuzevoorbereiding op de eilanden. “Voor veel Curaçaose studenten is het een uitdaging om een studie in Nederland te kiezen. Een enthousiaste professional die over zijn vak vertelt, kan een student inspireren en motiveren.”

Dit succesvolle voorlichtingsproject loopt op meerdere scholen en wordt volgend jaar voortgezet op het Radulphus College en andere vsbo- en havo/vwo-scholen.

Volgens coördinator Evita Sanches is er grote behoefte aan dergelijke voorlichting. “Door middel van snuffelstages en gesprekken met professionals geven we scholieren de kans om hun nieuwsgierigheid te voeden en een beter begrip te krijgen van wat verschillende beroepen inhouden. Het helpt hen om te ontdekken welke stappen ze kunnen nemen om hun carrièredoelen te bereiken.”

