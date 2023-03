De 30-jarige profhonkballer speelt aankomend seizoen voor de Colorado Rockies waarvoor hij bijna acht miljoen dollar op zijn rekening krijgt.

Als hij vierhonderd keer aan slag komt, wordt het bedrag verhoogt naar bijna negen miljoen dollar.

Jurickson Profar is een Curaçaos honkballer die vooral als tweede of derde honkman of korte stop speelt. Op 17-jarige leeftijd kwam hij in het opleidingsteam van de Texas Rangers en wist snel de top te bereiken.