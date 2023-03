Honkballers beginnen World Baseball Classic met overwinning op Cuba

Het koningskrijkteam Nederland is de World Baseball Classic in Taiwan goed begonnen. In het openingsduel van het prestigieuze toernooi werd Cuba in Taichun met 4-2 verslagen.

Openingswerper Tom de Blok moest nog wel een 1-0 achterstand toestaan, maar die werd gauw weggewerkt. In de zesde inning sloeg de ploeg van bondscoach Hensley Meulens toe. Didi Gregorius kreeg vier wijd en Jonathan Schoop sloeg een single, waarna Josh Palacios een man en Chadwick Tromp twee man over de plaat kreeg (4-1).

Cuba beklaagde zich flink over de arbitrale leiding. Voorafgaand aan de honkslag van Palacios werd een discutabele fout aan de Cubanen gegeven, omdat de aangooi de grond zou hebben geraakt voordat de bal in de handschoen van de catcher verdween.

Ook in het honkbal wordt gebruikgemaakt van een videoscheidsrechter, maar bij het aanvechten van een beslissing moet er overtuigend bewijs worden geleverd. En dat was nu niet het geval en in de achtste inning nog een keer niet.

Meulens gebruikte een reeks pitchers en de Cubaanse slagploeg kreeg daar maar geen vat op. Closer Wendell Floranus haalde de zege eenvoudig binnen, waardoor Cuba nog steeds op zijn eerste zege wacht op het koninkrijksteam sinds 2015.

Voor Nederland is de zege en enorme opsteker, want de voorbereiding was niet overtuigend. De kansen op succes worden door de bookmakers niet hoog ingeschat. Teams van de Domincaanse Repuliek, de Verenigde Staten en Japan worden als favoriet gezien.

Donderdag speelt Nederland zijn tweede wedstrijd in groep A, tegen Panama. De beste twee uit deze poule van vijf gaan door naar de kwartfinales. Italië en gastland Taiwan zijn de andere tegenstanders.