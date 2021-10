Honkballers Braves op voorsprong in World Series

10 Gedeeld

Screenshot video – Atlanta Braves

WILLEMSTAD – De honkballers van Atlanta Braves hebben het openingsduel met Houston Astros in de World Series met 6-2 gewonnen.

Jorge Soler, de eerste man van de Braves op de slagheuvel, begon het duel meteen met een homerun waarna de Curaçaose Ozzie Albies een tweehonkslag benutte om de thuisplaat te bereiken.

De Braves kwalificeerden zich voor het eerst sinds 1999 voor de finale, die in een best-of-7-format wordt afgewerkt. Vandaag is de tweede wedstrijd, opnieuw in Houston.

