Honkballers Nederlands Koninkrijksteam naar kwartfinale EK

De honkballers van het Nederlands Koninkrijksteam hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst voor de kwartfinales. Dat deden ze door ook hun tweede wedstrijd ruim te winnen.

Tsjechië werd met 11-1 verslagen. Eerder won het Koninkrijksteam al van Slowakije, 11-0. Uitblinker bij Nederland was de Arubaan Ray-Patrick Didder. De rechtsvelder sloeg drie honkslagen, waaronder een tweehonkslag en een homerun die goed was voor drie punten. Op de heuvel startte voor Oranje de voormalig Major League-speler Shairon Martis. Hij kreeg in vier innings slechts één punt tegen.

Dinsdag speelt Nederland de laatste groepswedstrijd, tegen Zweden.

