Honkballers Oranje doen niet onder voor supersterren: ‘Wij willen winnen’

WILLEMSTAD – “De World Baseball Classic is het grootste honkbaltoernooi ter wereld. Dat komt omdat de spelers uit de Major League meedoen, de beste spelers van de wereld.” In het gezicht van de bondscoach van het Koninkrijk der Nederlanden verschijnen pretoogjes: “En wij hebben er een paar”, zegt hij tegen de NOS.

Wie Hensley Meulens hoort praten, zal niet meteen denken aan een man die leiding geeft aan een groep mutimiljonairs. De 55-jarige Curaçaoenaar praat met zachte stem, bescheiden bijna. Maar elk woord is raak.

Niet voor niets luidt zijn bijnaam Bam Bam, naar het oersterke, destructieve jongetje uit de tekenfilmserie The Flintstones. Meulens kreeg die bijnaam toen hij zelf ballen de tribunes in mepte voor onder meer New York Yankees.

Om de paar jaar verruilt hij zijn Major League-pet voor een oranje exemplaar. Dan is hij de geliefde en gerespecteerde bondscoach van het Koninkrijk der Nederlanden.

Koninkrijk

Meulens vindt het een eer om uit te komen voor het moederland. Maar hoe groot de Nederlandse honkbaltraditie ook is, de successen op de hoogste podia zijn vooral te danken aan het schier eindeloze talent uit de Caribische gebieden.

Daarom staat er ook niet Nederland op de fraaie pinstripe-tenues van de honkballers, maar Kingdom of the Netherlands. #TeamKingdomNL will be rocking pinstripes during this year's @WBCBaseball | @MLBEurope | @MLB | pic.twitter.com/2da60dr0Tf— HonkbalSoftbalNL (@HonkbalSoftbal) February 21, 2023

Als de Major League-sterren van Aruba en Curaçao meedoen, dan hoort het koninkrijksteam bij de beste honkbalploegen ter wereld. Niet voor niets stond Oranje bij de vorige twee edities van de World Baseball Classic, in 2013 en 2017, in de halve finales.

“Behalve Ozzie Albies zijn al onze sterren erbij: Xander Bogaerts, Kenley Jansen, Jurickson Profar, Andrelton Simmons, Jonathan Schoop, Didi Gregorius, Chadwick Tromp. Zij deden de laatste twee keer ook mee, dus het is geen verrassing voor ons”, zegt Meulens.

“Het laatste toernooi is al zes jaar geleden, want door corona is er in 2021 niet gespeeld. We werden een beetje zenuwachtig, maar gelukkig kunnen ze nog een keer samen spelen. Dat is heel bijzonder.”

Nederland speelt zijn groepsduels in poule A in Taichung, Taiwan:

wo. 8 maart, 00.00 uur (Cur. tijd): Cuba – Nederland

do. 09 maart, 00.00 uur (Cur. tijd): Panama – Nederland

zat. 11 maart, 06.00 uur (Cur. tijd): Nederland – Taiwan

zon. 12 maart, 07.00 uur (Cur. tijd): Nederland – Italië

De beste twee landen plaatsen zich voor de kwartfinales in Tokio op 15 en 16 maart.

De winnaars van die kwartfinales reizen daarna door naar Florida, waar de beste vier landen strijden om de eindzege. De finale is op 21 maart.

“We gaan voor de finale”, klinkt Meulens gedecideerd tegen de NOS. “Dit is mijn derde keer en dit is een van de meest talentvolle selecties ooit. De laatste twee keer hebben we de halve finale gehaald, nu willen we het hele toernooi winnen. Het kan.”

World Baseball Classic

De World Baseball Classic is een initiatief van de Major League Baseball en is uniek omdat alleen bij dit toernooi ook profspelers uit de Noord-Amerikaanse profcompetitie meedoen.

Nadat Nederland het laatste reguliere WK had gewonnen in 2011 mag de winnaar van de WBC zich ook wereldkampioen noemen. De laatste twee edities werden gewonnen door de Dominicaanse Republiek in 2013 en de Verenigde Staten in 2017.