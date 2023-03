Honkballers Oranje uitgeschakeld na pijnlijke nederlaag tegen Italië

TAIWAN – De honkballers van het Koninkrijk der Nederlanden zijn uitgeschakeld bij de World Baseball Classic in Taiwan. Een zege op Italië was genoeg geweest voor een plek in de kwartfinales, en een kleine nederlaag ook nog, maar de Europese aartsrivaal bleek veel te sterk: 1-7.

Alle vijf landen in groep A eindigden daardoor op vier punten, waardoor de rangorde moest worden bepaald aan de hand van een complexe rekensom: het aantal opgegeven runs gedeeld door de outs on defense. Cuba en Italië scoorden daarop het beste en zijn door naar de kwartfinales.

Eindstand groep A 1. Cuba 4-4 2. Italië 4-4 3. Koninkrijk der Nederlanden 4-4 4. Panama 4-4 5. Taiwan 4-4

Het koninkrijksteam van bondscoach Hensley Meulens was het toernooi begonnen met twee overtuigende zeges op Cuba (4-2) en Panama (3-1), maar liep zaterdag tegen thuisland Taiwan opeens tegen een nederlaag aan: 5-9.

De wedstrijd tegen de Europese aartsrivaal was daarom een do-or-die-wedstrijd voor een plek in de kwartfinales. Het werd die. Een desastreus verlopen vierde inning bleek dodelijk voor Oranje.

Nachtmerrie in vierde inning

Het koninkrijksteam kwam in de derde inning nog wel op een 1-0 voorsprong door een homerun van Chadwick Tromp. Maar een inning later voltrok zich een nachtmerrie voor pitcher Mike Bolsenbroek, die vier punten om zijn oren kreeg.

Bolsenbroek werd, nogal laat, op de heuvel vervangen door relief pitcher Eric Mendez. Maar die kreeg nog een driehonkslag om de oren en kon niet voorkomen dat het ook nog 1-6 werd.

In de zesde inning kreeg Oranje nog kansen om terug te komen, met drie honken bezet en nog niemand uit. Maar achtereenvolgens Didi Gregorius, Jonathan Schoop en Roger Bernadina kwamen niet tot scoren bij de Italiaanse pitcher Joe LaSorsa, die zijn prestatie vierde alsof hij de WBC al had gewonnen.

In het vervolg slaagde het koninkrijksteam er niet meer in om aan te haken en in de achtste inning werd het zelfs nog 7-1 voor de Italianen, die dit toernooi allemaal getooid zijn met een fraaie snor, naar voorbeeld van Dominic Fletcher en Matt Harvey.