Honkballers van het Koninkrijksteam bereiken halve finales EK

ITALIË – De honkballers hebben de halve finales bereikt van het EK in Italië. Het Koninkrijksteam versloeg in Turijn Groot-Brittannië met 7-5. Nederland, dat de regerend Europees kampioen is, treft in de halve finale Spanje, dat eerder op de dag met 5-2 van België had gewonnen.

Kent Blackstone opende de score voor de Britten in de eerste inning, maar Nederland kwam in de eigen slagbeurt via scores van Jiandido Tromp en Roger Bernadina meteen op voorsprong. De ploeg van bondscoach Evert-Jan ‘t Hoen liep verder uit naar 6-2, maar de Britten kwamen nog terug tot 7-5.

In de resterende twee slagbeurten liet Oranje de voorsprong niet meer in gevaar komen. Tromp was aan Nederlandse kant topscorer met drie punten. Naast Bernadina zorgden ook Ray-Patrick Didder, Junior Martina en Calten Daal voor een punt.

Vandaag speelt het team de halve finale van het EK Honkbal in Piemonte. Spanje is de tegenstander.

