Hoofdcommissaris Arubaanse politie luidt de noodklok: te weinig mensen

ORANJESTAD – De hoofdcommissaris van politie op Aruba, Ramon Arnhem luidt de noodklok. De afgelopen jaren is de capaciteit van het Arubaanse politiekorps volgens hem drastisch afgenomen. Op dit moment is er een tekort van vijftig procent aan personeel.

De meerderheid van dat tekort is in de operationele afdeling. Van de tien agenten die nodig zijn, zijn er maar zes in dienst.

“Ik heb gemerkt dat mijn mensen moe zijn, omdat ze meer dan zestien uur per dag werken”, aldus Arnhem. Die het welzijn van zijn agenten koppelt aan de veiligheid van de gemeenschap.

“Het is pas wanneer onze politiemensen gezond zijn, fysiek en mentaal, dat we de algehele veiligheid kunnen garanderen”, aldus Arnhem.

Als het tekort niet wordt aangevuld, zal dat gevolgen hebben voor de taakstelling van het politiekorps. De hoofdcommissaris gaat in overleg met het ministerie en het OM kijken naar die taakstelling en prioriteiten stellen.

Ondanks het probleem met de capaciteit van het Arubaanse politiekorps, blijft Arnhem de veiligheid van het Arubaanse volk garanderen. “Ik als hoofdcommissaris ben zeer dankbaar voor de inspanningen en toewijding van elke collega om ervoor te zorgen dat Aruba veilig is. Onze gemeenschap kan blijven rekenen op de steun van het Arubaanse politiekorps.”