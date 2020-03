Foto – Èxtra

Willemstad – De hoofdverdachte van de brandstichting in het belastingkantoor wil vrij. Hij zit al zes maanden in voorarrest. Gisteren was de eerste proforma zitting.

Een andere verdachte keek mee via een videoscherm. Hij werkt mee met Justitie en zit daarom voor zijn veiligheid vast op Bonaire. Vanwege de ernst van de zaak, werd het verzoek om vrijlating geweigerd. De schade aan het belastingkantoor wordt geschat op 45 miljoen gulden.