Hooggerechtshof beslist over uitlevering van Curaçaose ‘Nuto’ Wawoe

SANTO DOMINGO – Het Hooggerechtshof van de Dominicaanse Republiek beslist vandaag over de uitlevering van Nuto Wawoe aan Curaçao. Wawoe werd op 19 april gearresteerd in de Dominicaanse Republiek op beschuldiging van verschillende strafbare feiten. Het Openbaar Ministerie van Curaçao heeft zijn uitlevering gevraagd in verband met de Themis-zaak.

Wawoe wordt beschuldigd van drugshandel, wapenbezit, verschillende liquidaties, het witwassen van geld, afpersing, ontvoering en andere misdaden. Het hof ging akkoord om Wawoe over te brengen naar de Najayo-gevangenis om daar te wachten op de beslissing over zijn uitlevering aan Curaçao.

Zijn advocaat, mr. Castro Monegro, verzette zich tegen de uitspraak en betoogde dat zijn cliënt in vrijheid zou moeten worden gesteld tot de beslissing is genomen, omdat er geen vluchtgevaar zou zijn.

Op 26 april stemde de rechtbank in met voorlopige detentie tegen de Nederlanders Dennis Goedee en Terrence Angelo Richard de Vries, die ook op dezelfde dag als Wawoe werden gearresteerd.

Leider

Ze werden alle drie geïdentificeerd als leden van de criminele organisaties van de Mocro Maffia. Het Openbaar Ministerie beschouwt Wawoe als een van de belangrijkste leiders van de No Limit Soldier bende, die zich bezighoudt met drugshandel, wapenhandel en moord in verschillende landen binnen het Koninkrijk.

Dennis Goedee wordt in verband gebracht met bedreigingen aan het adres van het Nederlandse Koningshuis, waaronder prinses Amalia.

Op 19 april verklaarde Wawoe dat hij niets te maken had met enige criminele organisatie. De verdachte stelde al vele jaren in de Dominicaanse Republiek te wonen en geen enkele criminele groep te kennen.