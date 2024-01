Horecasector op Curaçao heeft collectieve pensioenregeling

WILLEMSTAD – De Curaçaose horecasector heeft een collectieve pensioenregeling. De regeling kwam tot stand door een samenwerking tussen de Curaçao Restaurant Association, KHN Curaçao, Guardian Group, en het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Jarenlang hebben werknemers in de hospitality-sector te maken gehad met onzekerheid over hun financiële toekomst na pensionering. Velen van hen werken met een minimumloon en hebben, zonder een gereguleerd pensioensysteem, weinig vooruitzicht op verbetering. Dit heeft ertoe geleid dat veel mensen huiverig zijn om in deze sector te werken.

De nieuwe pensioenregeling is een belangrijke doorbraak voor de hospitality-sector op Curaçao, een van de grootste en meest vitale sectoren van het eiland. Het biedt een gestructureerde oplossing voor een lang bestaand probleem: het ontbreken van een adequaat pensioen voor horecamedewerkers.

Naast het bieden van een veiligere toekomst voor werknemers in de hospitality-sector, heeft deze overeenkomst ook bredere implicaties voor het eiland. Het toont aan dat, ondanks de uitdagingen, stappen worden gezet om structurele problemen, zoals het ontbreken van een gestructureerd pensioensysteem, aan te pakken.

De inzet van KHN Curaçao en Guardian Group in het vormgeven van deze pensioenregeling was volgens het ministerie van SOAW cruciaal. Hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van de regeling benadrukt de noodzaak van samenwerking tussen verschillende sectoren om tot duurzame oplossingen te komen.

Details over de regeling zijn niet vrijgegeven.