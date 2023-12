Hospice Arco Cavent haalt 52.500 gulden binnen

WILLEMSTAD – De Week4Light, een jaarlijkse fondsenwervingsactie van Hospice Arco Cavent, heeft dit jaar maar liefst 52.500 gulden opgebracht. Van 2 tot en met 9 december werden activiteiten georganiseerd om bewustzijn te vergroten rondom de laatste levensfase en essentiële financiële steun te werven voor het hospice.

Door de aankoop van lampionzakjes, die persoonlijk geplaatst konden worden in het grote herdenkingshart bij de Kathedraal van Doornen, droegen mensen bij aan dit doel.

De afsluiting van de Week4Light op 9 december was een emotionele en indrukwekkende gebeurtenis. In totaal zijn er 1000 lampionzakjes verkocht, die een prachtig licht vormden in het herdenkingshart.

Dit moment van samenzijn, waarbij men een lampionzakje plaatste ter nagedachtenis aan overleden dierbaren, werd versterkt door de betoverende saxofoonmuziek van Benjamin Emanuel en de verlichte Kathedraal van Doornen, een kunstwerk van Herman van Bergen.

Het evenement werd niet alleen gekenmerkt door de sfeervolle omgeving, maar ook door de gemeenschap die samenkwam om steun te betuigen. “Week4Light is meer dan een fundraisingsevenement; het is een kans om openlijk te praten over de laatste levensfase. We zijn ontroerd door de overweldigende steun van de gemeenschap,” aldus een woordvoerder van de hospice. “Deze bijdrage stelt ons in staat om essentiële zorg en comfort te bieden aan mensen in hun laatste levensfase.”

Voor degenen die het hospice willen blijven steunen, blijft de online donatiebox nog een week open. Door de QR-code te scannen, kan men meer informatie vinden en een bijdrage leveren aan het voortbestaan van Hospice Arco Cavent.