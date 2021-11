Hotelbezetting Aruba lager door vierde coronagolf

1 Delen

WILLEMSTAD – Door de vierde coronagolf is de hotelbezettingsgraad op Aruba vorige maand een stuk lager uitgekomen dan voorspeld. Zes op de tien hotelkamers was maar bezet, volgens de Aruba Hotel & Tourism Association AHATA.

In de zomer werd nog uitgegaan van ruim zeven op de tien kamers bezet. Per hotelovernachting betaalde je vorige maand gemiddeld 238 dollar, een stijging van bijna negen procent. Maar de opbrengst per beschikbare kamer kwam veertien procent lager uit dan in oktober 2019.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures