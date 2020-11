Hotelbezetting krabbelt omhoog, maar blijft uitdaging

6 Gedeeld

Willemstad – De hotelbezetting was in oktober weer een stukje beter dan de maand ervoor. Toen stonden 2 van drie hotelkamers nog leeg. Nu is de bezetting gestegen tot bijna 45 procent.

De gemiddelde prijs ligt nog altijd ruim 10 procent onder de prijs van vorig jaar en ook de omzet per kamer is aanmerkelijk lager, 54 dollar tegen 94 dollar vorig jaar.

Chata ziet wel weer langzaam licht aan het einde van de tunnel. De genoemde cijfers over de hotelbezetting zijn gebaseerd op 8 hotels, die ongeveer 1500 kamers op ons eiland verhuren.

