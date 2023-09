Hotelbezetting omhoog in augustus, kamer duurder en opbrengst hoger

WILLEMSTAD – Curaçaose hotels rapporteren een gemiddelde kamerbezetting van bijna 77 procent in augustus. Dat is een stijging van bijna vijf procent ten opzichte van augustus vorig jaar. Dat meldt de belangenvereniging van de hotelsector.

De hotelprijzen en de gemiddelde inkomsten per kamer stegen ook en er was een toename van ruim vijftien procent in het aantal toeristen, ondanks een iets kortere gemiddelde verblijfsduur.

Het gemiddelde dagtarief voor een hotelkamer in augustus was bijna 220 US Dollar. Dat is zeven procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten per beschikbare kamer kwamen uit op bijna 170 US Dollar. Dat is een stijging van bijna vijftien procent ten opzichte van augustus 2022.

De gegevens zijn verzameld op basis van een steekproef van vijftien hotels met ruim 2600 kamers. Die hebben gezamenlijk 54 procent van alle hotelkamers op het eiland in beheer.

Regio en Internationaal

In de hele Caraïben was de gemiddelde kamerbezetting in augustus net iets hoger dan 65 procent, twaalf procent onder de Curaçaose cijfers. Regionaal kost een kamer gemiddeld 275 US Dollar, dat is 55 dollar duurder dan een gemiddelde kamer op Curaçao.

CTB

Volgens de Curaçao Tourist Board CTB ontving Curaçao in augustus bijna vijftig duizend verblijfsbezoekers, ruim vijftien procent meer dan augustus vorig jaar. Hoewel de gemiddelde verblijfsduur van deze bezoekers daalde van negen naar bijna 8,5 nachten, steeg het totaal aantal overnachtingen met bijna acht procent.

Volgende de nieuwe interim-directeur van CHATA, Jim Hepple, blijft de Amerikaanse markt sterk groeien en kwamen er ook veel meer bezoekers uit Brazilië, vanwege de toename van airlift naar dat land.

Jaar tot aan nu

Kijk je naar de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar, dan is de gemiddelde kamerbezetting bijna 72 procent, een lichte stijging in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde kamerprijs en inkomsten per kamer stegen respectievelijk met ruim acht en 9,5 procent.