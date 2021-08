Hotelbezettingsgraad Curaçao van juli verrassend hoog

2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Volgens CHATA was de bezetting van de hotels in juli sinds COVID-19 niet eerder zo hoog. De maand juli liet zelfs een iets hogere bezettingsgraad zien ten opzichte van juli 2019 (+6,1%).

Het gemiddelde dagtarief en de opbrengst per beschikbare kamer, laten ook positieve cijfers zien ten opzichte van juli 2019. Al met al eindelijk een sterk herstel na de slechte eerste zes maanden van dit jaar.

De vakantieperiode speelt een rol, de hoge vaccinatiegraad op het eiland en de situatie rond Covid op het eiland zijn allemaal belangrijke criteria voor toeristen om te beslissen om naar Curaçao te reizen. Voor augustus zien de boekingen er goed uit maar niet zo sterk als juli, en CHATA is dan ook nog voorzichtig positief voor het laatste halfjaar van 2021.

In juli 2021 had Curaçao een hotelbezetting van 71,7%. Ten opzichte van 2020 (33,2%) is dit een forse stijging van 116,3%. Het gemiddelde dagtarief steeg ook met 10,8% ten opzichte van 2020 tot $ 159,28. Ten opzichte van juli 2019 is dit ook een stijging van 9,1%.

Wat betreft de omzet per beschikbare kamer, cijfers wijzen op een aanzienlijke stijging van 139,5% ten opzichte van 2020. Van $ 47,68 in 2020 naar $ 114.19 in 2021. Zelfs in vergelijking met de pre-COVID-gegevens steeg de omzet per beschikbare kamer met 15,8%.

Duurzaam herstel kost tijd

Het herstel na de 2e lockdown in maart/april is volgens de cijfers veel sterker en sneller dan het herstel in 2020, dat enkele maanden duurde. Curaçao heeft laten zien dat herstel mogelijk. Curaçao moet hard werken om deze sterke herstelcijfers vast te houden. Dit hangt allemaal af van de COVID-infecties op het eiland, en het houden van Curaçao in de lijst met landen met een laag risico. Voor Curaçao om te herstellen van COVID, net als veel andere landen in de wereld, zal tijd vergen.

