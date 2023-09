Hotelsector in het Caribisch Gebied en Curaçao herstelt zich goed

WILLEMSTAD – De hotelsector in het Caribisch gebied zet haar herstel voort. De meest recente gegevens laten zien dat hotels in de regio in juli van dit jaar een gestage verbetering laten zien.

STR, de organisatie die de cijfers verzamelt, bijhoudt en analyseert, rapporteert dat de gemiddelde kamerbezetting voor hotels in het hele Caribisch gebied in juli 2023 op iets meer dan zeventig procent lag, vergeleken met 66 procent in juli 2022.

Voor de eerste zeven maanden van 2023 rapporteerden hotels in het Caribisch gebied een groei van hun gemiddelde kamerbezetting tot aan 1 augustus van 62 procent in 2022 naar bijna zeventig procent tot en met juli 2023.

Deze gegevens zijn gebaseerd op een steekproef van 324 hotels in het Caribisch gebied. Dat komt neer op zestien procent van alle hotels in de regio.

Wat betreft de gemiddelde dagelijkse kamerprijs, steeg deze voor alle hotels in het Caribisch gebied met bijna dertien procent van 281 US dollar in juli 2022 naar 317 in juli dit jaar.

Curaçao

De hotels op Curaçao bereikten in juli een gemiddelde kamerbezetting van bijna 72 procent, een lichte stijging ten opzichte van de 70 procent in juli 2022. Voor Curaçao omvat de steekproef vijftien van de 41 hotels, wat neerkomt op 37 procent.

De hotels op Curaçao zagen hun omzet per kamer met bijna tien procent groeien, van 211 dollar in juli 2022 naar 232 dollar dit jaar.

De omzet per kamer voor de hotels op Curaçao steeg in de eerste zeven maanden met ruim acht procent, van 213 dollar in 2022 naar 231 dollar in de eerste zeven maanden van 2023.

Deze gegevens weerspiegelen een positieve trend in de hotelindustrie van het Caribisch gebied en laten zien dat de regio blijft herstellen na de uitdagingen van de afgelopen jaren.