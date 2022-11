Hou je veiligheidsgordel aan totdat politie ziet dat je hem losmaakt

WILLEMSTAD -Chauffeurs die door de politie worden staande gehouden, dienen hun riem te dragen totdat de agent bij het raam komt en de controle begint. Dat is de les die een automobilist gisteren in de rechtbank leerde.

De man kreeg een boete van 300 gulden omdat hij volgens de agent geen riem droeg. Maar volgens de chauffeur had hij die net losgemaakt om zijn autopapieren uit het dashboardkastje te kunnen halen. Dat had overigens ook niet veel zin, want zijn keuringspapieren waren verlopen.

Tijdens de controle ontstond er een heftige discussie, maar een goede verklaring voor het ontbreken van zijn veiligheidsgordel kwam er niet. Daarop besloot de politie hem een bekeuring te geven, eventueel aan te vechten bij de rechter, voegde de agent toe.

De rechter vond de overtreding wettig en overtuigend bewezen vanwege de op ambtseed opgemaakt proces verbaal en vonniste conform de eis van het Openbaar Ministerie.