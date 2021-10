Houston Astros op 1-1 in World Series

4 Gedeeld

De honkballers van Houston Astros hebben de stand in de World Series gelijkgetrokken. In de tweede wedstrijd in de best-of-seven-serie werd Atlanta Braves met 7-2 verslagen.

Voor het oog van 40.000 uitzinnige fans in Houston stonden de Astros na twee innings al op een 5-1 voorsprong. De Braves, met Curaçaoënaar Ozzie Albies als tweedehonkman, hadden aanvallend weinig in te brengen op werpen van Jose Urquidy.

De werper uit Mexico stond vijf innings op de heuvel, gooide zeven keer drie slag en kreeg maar twee punten tegen. Jose Altuve was in aanvallend opzicht de grote man voor de Texaanse club met een homerun en twee gescoorde punten.

Houston verloor in 2017 en 2019 ook de eerste wedstrijd van de World Series. Beide series werden toen beslist in het zevende duel. In 2017 won Houston, in 2019 trok Washington Nationals aan het langste eind.

Het hele circus reist nu naar Atlanta waar vanaf vrijdagnacht de komende drie wedstrijden gespeeld worden. Mocht het nodig zijn, worden de laatste twee wedstrijden weer in Houston gespeeld.