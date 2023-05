Houten huis in Curaçaostraat volledig afgebrand

WILLEMSTAD – Twee gezinnen zijn zaterdagavond ernstig gedupeerd, nadat hun huis volledig afbrandde. De brand ontstond rond 23.00 uur ’s avonds in de Curaçaostraat in Otrobanda. De bewoners bleven ongedeerd.

Bij aankomst van de brandweer stond het huis al in lichterlaaie. De brandweer kon niet voorkomen dat het huis volledig afbrandde.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ochtendkrant Èxtra denkt op basis van circulerende video’s dat er mogelijk sprake was van kortsluiting.

In de buurt wordt nu naarstig gezocht naar een oplossing voor de twee families, die niets meer hebben. Naast hun huis zijn ook al hun spullen in vlammen opgegaan.

Er is aan iedereen die kon bijdragen gevraagd om kleding, voedsel en geld te geven. In de Otrobanda WhatsApp-groep waren buurtbewoners tot in de nachtelijke uren druk bezig om te zien wie en hoe ze konden helpen.

De organisatie Fundashon Ser’i Otrobanda, werkt het hele jaar door met de gemeenschap van Otrabanda aan het mooi maken en schoonhouden van deze buurt, die bekend staat om het beroemde evenement Kaya Kaya.