HR Groep breidt uit naar Bonaire met belang in infra en straatwerken

HR Groep, voorheen bekend als HR Piping en actief in diverse sectoren waaronder maritiem, infrastructuur, civiel, energie, industrie, en nutsvoorzieningen, heeft aangekondigd een belang te nemen in Bonaire Infra en Straatwerken.

Twee jaar geleden startte HR Groep op Bonaire met het project ‘Perspektiva’, gericht op het bieden van opleiding en werkzekerheid aan jongeren via stages. “De eerste twee stagiairs zijn succesvol begonnen in Nederland, wat betekent dat we nu klaar zijn om een nieuwe groep jongeren te verwelkomen”, zegt Evert Jan van der Es, CEO van HR Groep.

Voor Bonaire Infra en Straatwerken biedt deze samenwerking niet alleen een kans om te groeien met HR Groep, maar ook om de continuïteit en toekomstvisie van het bedrijf te waarborgen. “De visie, kennis en maatschappelijke betrokkenheid van HR Groep sluiten perfect aan bij onze eigen overtuigingen”, aldus Simon en Charlene de Jong van Bonaire Infra en Straatwerken.

Deze ontwikkeling belooft niet alleen een versterking van de infrastructuur en straatwerken op Bonaire, maar ook een verrijking van de lokale arbeidsmarkt met getalenteerde jongeren die door HR Groep worden opgeleid en voorbereid op de toekomst.