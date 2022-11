HRDC: Curaçao houdt weer ongedocumenteerde migranten langdurig gevangen 

WILLEMSTAD – Curaçao houdt opnieuw Venezolaanse migranten gevangen, ondanks dat een groot deel van ze een garantsteller hebben en een verblijfplaats, waardoor ze geregistreerd staan. Dat zegt Human Rights Defense Curaçao.

Een dringend verzoek aan de Minister van Justitie en, bij diens afwezigheid de Minister President, om vrijlating van een van hen om zijn vrouw te staan bij de bevalling, werd niet beantwoord.

Controles

Blok 1 in de SDKK-gevangenis, waar al vier Venezolaanse en één Jamaicaanse bouwvakker zonder papieren vastzaten, raakte in september overvol toen er 21 Venezolaanse bootvluchtelingen werden gedetineerd, nadat hun bootje was onderschept door de Kustwacht.

Zeven van hen werden gedeporteerd. Alle anderen, van wie sommigen hier al jaren wonen, verzochten om bescherming op grond van artikel drie van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Onrechtmatig

Voor hen is geen zicht op uitzetting en vereist de Curaçaose wet dat zij vrijgelaten worden. Langdurige gevangenneming van ongedocumenteerde mensen zonder zicht op uitzetting is ook volgens het Openbaar Ministerie en de Waarnemend procureur-generaal onrechtmatig.

De Vreemdelingenbewaring is een administratieve maatregel die slechts mag worden toegepast als met minder ingrijpende middelen niet hetzelfde doel kan worden bereikt.