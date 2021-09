HRDC: respecteer mensenrechten van scholieren

37 Gedeeld

In een verklaring aan de pers geeft Human Rights Defense Curacao aan dat de organisatie heeft kennisgenomen van de incidenten bij de preventieve controles door de politie op een bekende middelbare school.

Uit de media vernam HRDC, en dat wordt bevestigd in de persconferentie van vanochtend, dat in enkele gevallen de fysieke integriteit van schoolgaande kinderen op een verregaande wijze is geschonden.

School moet een veilige plek zijn voor alle kinderen, ongeacht hun cultuur, religie, nationaliteit en gender. Veiligheid op school is essentieel voor de bescherming van elk kind.

HRDC onderkent de noodzaak van de preventieve controles. De werkwijze van de politie dient echter, zoals ook door de politie zelf tijdens de persconferentie vandaag is aangegeven, te voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij dienen wetsdienaren zich op een professionele wijze te gedragen.

HRDC constateert dat dit helaas tijdens de eerder genoemde preventieve controles niet altijd is gebeurd. Het is betreurenswaardig dat het optreden van de politie onnodig traumatische ervaringen bij kinderen heeft veroorzaakt.

HRDC roept dan ook alle betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid te nemen om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen. Vooral zou het aan te raden zijn dat het Korps Politie Curaçao gepaste disciplinaire maatregelen neemt tegen de plegers van de meest flagrante schendingen. Ter preventie van herhaling zou er meer geïnvesteerd moeten worden in de training van politieagenten.

Verder merkt HRDC op dat het hoog tijd is dat het instituut van een Kinderombudsman, waarvoor HRDC de eind vorig jaar de Staten aanschreef en waarvoor op de Internationale Dag van het Kind, 20 december 2020 een Landsverordening is aangenomen, spoedig geïnstalleerd wordt.

Dat geeft meer garantie dat kinderen en jongeren beschermd worden en kansen hebben om zich in vrijheid en veiligheid te ontwikkelen tot weerbare burgers van een weerbaar en democratisch Curaçao.

Human Rights Defense Curacao (“HRDC”) is een organisatie die opkomt voor de mensenrechten van alle inwoners van Curaçao. Kinderen genieten als kwetsbare doelgroep in het bijzonder prioriteit.

