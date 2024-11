Onderwijs Huidige EFO-toets nog een jaartje langer door Dick Drayer 01-11-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Eindtoets Funderend Onderwijs, de zogenaamde EFO-toets gaat een jaar langer gebruikt worden in het basisonderwijs. Deze beslissing komt omdat nog niet alle scholen beschikken over de middelen om te voldoen aan de eisen van een nieuw evaluatiesysteem. Minister Sithree van Heydoorn bracht dit nieuws deze week in een brief aan de schoolbesturen.

De EFO-toets wordt ingezet om leerlingen in het funderend onderwijs door te laten stromen naar hogere niveaus zoals havo en vwo. Ondertussen wordt het nieuwe systeem, waarin leerlingen een onderwijskundig rapport ontvangen in plaats van een centrale toets, verder voorbereid. Het onderwijskundig rapport, dat een brede evaluatie van de ontwikkeling van elke leerling biedt, geeft een advies voor een passend vervolgonderwijs.

In eerdere verklaringen had minister Van Heydoorn zijn wens uitgesproken om het nieuwe systeem dit schooljaar te implementeren, maar uit recente bevindingen blijkt dat niet alle leraren over de noodzakelijke digitale hulpmiddelen beschikken. Ook zijn er nog vragen over het ontwikkelen van een uniforme versie van het onderwijskundig rapport en over het opleiden van docenten om een kwalitatief schooladvies te geven op basis van de brede ontwikkeling van de leerling.

Op basis van deze uitdagingen is besloten het huidige EFO-systeem nog een jaar in stand te houden en tegelijkertijd de nodige aanpassingen door te voeren. Scholen krijgen een gestandaardiseerde versie van het onderwijskundig rapport om dit jaar de gegevens van leerlingen vast te leggen en een duidelijker beeld te krijgen van hun doorstroommogelijkheden.

Eerder meldde het ministerie in juni al een evaluatieproces te starten om zowel de EFO-toets als het onderwijskundig rapport te herzien. De discussie over de effectiviteit van de EFO als aanvulling op het onderwijskundig rapport speelt al langere tijd. Het ministerie heeft toegezegd deze instrumenten, waar nodig, aan te passen of te vervangen om de doorstroom naar het voortgezet onderwijs te verbeteren.

Volgens de onderwijswet is toelating tot havo of vwo gebaseerd op het onderwijskundig rapport. Scholen kunnen daarnaast extra onderzoeken doen op basis van het rapport en de ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. De evaluatie van het doorstroomtraject tussen funderend en voortgezet onderwijs maakt deel uit van de bredere onderwijshervormingen die het ministerie doorvoert.

