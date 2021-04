Huidige maatregelen blijven gelden tot en met maandag 3 mei

WILLEMSTAD – Tijdens een eerdere persconferentie werd gemeld dat er vandaag een beslissing zou worden genomen over de maatregelen rondom de bestrijding van het virus, maar al eerder werd duidelijk dat dit werd verschoven naar 3 mei. Maandag om 11.30 uur is er een persconferentie waarin meer duidelijk wordt gemaakt over de maatregelen.