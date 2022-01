Huis in St. Jacob voor tweede dag op rij doorzeefd met kogels

6 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gisteren is een huis aan de Kaya Merida in de wijk Sint Jacob opnieuw beschoten door onbekenden. Dat gebeurde voor de tweede dag op rij. Een groot aantal kogelinslagen in de muur was het gevolg.

Een auto die voor het huis stond werd compleet doorzeefd met kogels, alle ramen waren in gruzelementen geschoten. De eigenaar van het huis verklaarde tegenover de politie dat hij met niemand problemen heeft, zijn zoon zit vast in de SDKK vanwege een atrako die in december plaatsvond in Mahuma.

De politie onderzoekt nu of beide zaken iets met elkaar te maken hebben.

