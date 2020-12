Huisartsen Curaçao niet bereikbaar

5 Gedeeld

Waarnemend inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, Sirving Keli

Huisartsen op Curaçao zijn slecht bereikbaar. Dat zegt de Inspectie voor de Volksgezondheid, maar ook het Curaçao Medical Center. Zij zijn niet te spreken over het slechte bereik, met name tijdens de diensturen.

Het Antilliaans Dagblad schrijft hierover. De krant heeft een brief in handen van de waarnemend inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid, Sirving Keli. Hij waarschuwde de huisartsen al in oktober voor de ontstane situatie.

De Inspectie krijgt klachten van patiënten dat de huisartsen in toenemende mate telefonisch niet bereikbaar zijn. Ook worden apps niet beantwoord.

Voorwaarde

Keli wijst de huisartsen op de gedragsregels voor artsen en in het bijzonder op de artikelen die wijzen op de verantwoordelijkheid en bereikbaarheid van huisartsen.

Bereikbaarheid is volgens de Inspectie een fundamentele voorwaarde voor het functioneren van een arts. ‘De arts is 24 uur per dag en 7 dagen per week verantwoordelijk voor patiënten die onder zijn behandeling staan

of tot zijn praktijk behoren”, aldus Keli.

‘Tot zijn taak behoort ook de bereikbaarheid en waarneming

door een andere arts’.

CMC

Nadat de waarnemend inspecteur voor de Volksgezondheid deze brandbrief heeft rondgestuurd, is volgens het Antilliaans Dagblad ook het CMC zich gaan bemoeien met de situatie.

Secretaris van het bestuur van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV), Homan Jeung, zegt in een additionele brief dat naar aanleiding van signalen dat huisartsen in toenemende mate telefonisch onbereikbaar zijn, voorzitter Walid Elhage, een noodkreet van de medisch directeur van het CMC, Ingemar Merkies, heeft ontvangen.

Volgens Merkies wordt het ziekenhuis al heel lang onnodig overbelast door zelfverwijzers. Ongeveer 66 procent van alle bezoekers van het ziekenhuis

zouden zelfverwijzers zijn; patiënten die direct naar het ziekenhuis gaan wegens het slechte bereik van hun artsen.

Gevaarlijk

Jeung zegt dat de situatie alleen maar is verslechterd. ‘Deze situatie is

ongewenst en potentieel bijzonder gevaarlijk midden in een

tweede golf van Sars Cov 2-uitbraak op het eiland.’

Jeung doet namens het bestuur een dringend beroep op alle huisartsen om de continuïteit van zorg te allen tijde te waarborgen.

‘De eerstelijnszorg vormt de hoeksteen van ons zorgstelsel en de gezondheid van onze medeburgers is sterk afhankelijk van hoe goed georganiseerd en sterk de huisartsenzorg is. Juist in deze

Sars Cov 2-uitbraak wordt van ons verwacht dat wij de continuïteit van de zorg blijven garanderen.’

Jeung zegt dat de huisartsen in de afgelopen zeven maanden genoeg tijd gehad om de nodige aanpassingen aan de praktijkvoering door te voeren om op een veilige manier de vereiste zorg te blijven geven.

‘Het niet aannemen van telefoontjes, onterecht afhouden van patiënten en doorverwijzen van patiënten zonder die te zien of zonder met de ziekenhuisarts of medisch specialist te overleggen is onacceptabel

en laakbaar.’