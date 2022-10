Huisartsen Curaçao zijn het zat, staking dreigt

WILLEMSTAD – Minister Dorothy Pietersz-Janga van Volksgezondheid krijgt drie weken de tijd om concrete stappen te zetten om een huisartsenpost te realiseren. Zo niet, dan gaan de huisartsen van Curaçao als eerste stap de avond-, nacht- en weekenddiensten schrappen. Dat staat in een brief die de Huisartsenvereniging CHV aan de minister heeft gestuurd.

Belangrijkste eis voor het realiseren van een huisartsenpost is het instellen van een tarief voor avond-, nacht- en weekenddiensten. Tot nu hebben huisartsen nooit een extra vergoeding daarvoor gekregen.

Verzekeraar SVB staat op het standpunt dat de vergoeding al verrekend is in de abonnementsprijs die zij betalen aan huisartsen voor elke verzekerde patiënt.

De huisartsen vonden dat ze aan het lijntje worden gehouden door de minister. Vorig jaar augustus heeft er een bespreking plaatsgevonden tussen de huisartsen en de minister, waarbij gesproken is over de realisatie van een Huisartsenpost-structuur voor de eerstelijns zorg in de avond, nacht en het weekend.

Volgens de huisartsen heeft de minister niets met dat gesprek gedaan. Ook niet na twee herinneringsbrieven. Pas dit jaar reageert de minister en zegt dat het realiseren van een Huisartsenpost in het CMC niet mogelijk is maar dat zij wel ‘samen met huisartsenvereniging wil blijven zoeken naar een gewichtige oplossing die spoedig kan worden geïmplementeerd voor de eerstelijns zorg in de avond, nacht en het weekend.

Voor de beroepsgroep is de maat nu vol. Het uitblijven van ondersteuning en een besluit van Pietersz-Janga om de zorg in de avond, nacht en in het weekend te reorganiseren is voor de huisartsen niet acceptabel.

De brandbrief is dan ook een laatste poging om de minister te bewegen tot het maken van concrete afspraken binnen een redelijke termijn voor het oprichten van een huisartsenpost voor de avond-, nacht- en weekenddiensten tegen een apart tarief.

brief is hier te downloaden