Huisartsen gaan onderzoek doen naar ‘zelfverwijzers’

De Curaçaose Huisartsen Vereniging gaat onderzoek doen naar zogenaamde zelfverwijzers. Dat zijn patiënten die zonder tussenkomst van de huisarts zich melden bij het ziekenhuis. Volgens het Curaçao Medical Centre zou het gaan om 66 procent van alle patiënten bij de Spoedeisende Hulp.

De huisartsen zijn op de hoogte van de problematiek en hebben het CMC al in een eerder stadium gevraagd om kwantitatieve en kwalitatieve data te overleggen om de problemen gezamenlijk aan te pakken.

Data

‘Om te weten waarom patiënten de eerstelijnszorg overslaan en direct naar het ziekenhuis gaan is data van het CMC onontbeerlijk.’ Op de poli zelf zal volgens de huisartsen, moeten worden bijgehouden wie rechtstreeks en bij welke huisarts de patiënt is ingeschreven.

Kwalitatieve data om de achterliggende redenen te vinden, zou daarop in aanvulling verzameld moeten worden. Onbereikbaarheid van de huisarts, ongenoegen met het advies of de diagnose en eventuele andere factoren kunnen richting geven aan de oplossingen die gezocht moeten worden, aldus de CHV.

‘Er zal ook haast moeten worden gemaakt met de opzet van een huisartsenpost bij het ziekenhuis, om zelfverwijzers op te vangen en overbelasting van de Spoedeisende Hulp te voorkomen.’

Eer en geweten

Het is volgens de CHV duidelijk dat de meeste huisartsen naar eer en geweten staan voor hun patiënten. ‘Het aantal telefonische consulten is enorm toegenomen tijdens de Covid-19 crisis en de meeste huisartsen zijn daarom gewoon op hun praktijk.’

‘Maar’, zo stelt de CHV, ‘het behoeft geen betoog dat het takenpakket van de huisarts enorm verzwakt is door een stelselmatige roofbouw op de eerstelijnszorg. Er is nog steeds geen ondersteuning voor chronische zieken en diensten worden gedraaid zonder een triagist.’

15 gulden

‘Artsen moeten soms alleen op huisvisites gaan midden in de nacht, draaien nachtdiensten van veertien uur achter elkaar en werken bij weekenddienst twee volle dagen non-stop’, zegt de CHV. ‘Zonder daar een vergoeding voor te krijgen. Die zou immers la verwerkt zijn in de 15 gulden die een huisarts krijgt per patiënt per maand.’

Het bestuur van de Huisartsen Vereniging vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat bij misstanden en onbehoorlijk gedrag van een huisarts de Inspectie individueel met de desbetreffende huisarts maatregelen moet nemen.

Het is de overtuiging van de huisartsen dat inzicht krijgen in de motivering van patiënten om bij klachten rechtstreeks naar het ziekenhuis te gaan een eerste stap is. ‘Maar deze kan niet gezet worden zonder een serieuze versterking van de hele eerstelijn’, aldus de huisartsen.