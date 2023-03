Huisartsen vergaderen morgen onder werktijd om avond-, nacht- en weekenddiensten te regelen

WILLEMSTAD – De huisartsenvereniging CHV staakt morgen onder werktijd om druk te zetten op de Curaçaose overheid om de Avond-Nacht-Weekend-zorg betaalbaar te organiseren. Tussen 08.00 en 12.00 uur ligt de eerstelijnszorg plat, alleen voor noodgevallen zijn er een drietal huisartsne beschikbaar.

Al meer dan tien jaar dringt de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) er bij de overheid op aan om verantwoordelijkheid te nemen voor het organiseren van zogenaamde ANW-zorg, met name in de vorm van een Huisartsenpost-structuur.

Ondanks de beloftes van de minister van Volksgezondheid om per 1 maart een Huisartsenpost op te zetten, is er tot op heden niets veranderd. De CHV onderneemt nu actie omdat verder werken in de huidige situatie waarbij huisartsen soms langer dan 48 uur achtereen moeten werken, niet langer verantwoord is. Het zit de huisartsen vooral dwars dat er geen extra vergoeding is voor de huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend.

De minister is uitgenodigd om CHV-leden te woord te staan om de stand van zaken van de beloofde huisartsenpost toe te lichten.