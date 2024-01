Huisartsenpost CMC op eerste dag al in opspraak door overlijden patiënt

WILLEMSTAD – Op de eerste dag van de nieuwe Huisartsenpost (HAP) bij het Curaçao Medical Center (CMC), is een patiënt overleden na eerder contact te hebben gehad met de Huisartsenpost. De HAP verklaart dat er gehandeld is volgens de correcte procedures.

De HAP, opgericht in samenwerking met het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, de Vereniging van Curaçaose Huisartsen, CMC en de Sociale Verzekeringsbank SVB, is gestart op 1 januari 2024 om 08.00 uur. Deze post biedt spoedeisende hulp aan patiënten van aangesloten huisartsen tijdens avond- en nachturen, weekenden en op feestdagen.

De betreffende patiënt nam op 1 januari 2024 rond 21:00 uur contact op met de Huisartsenpost wegens ernstige hoestklachten, slijm en pijn op de borst. Deze symptomen kunnen duiden op griep of een luchtweginfectie. Na een evaluatie door een team van artsen en assistenten, werd de patiënt behandeld met Fluimucil en Paracetamol. De patiënt had al een week last van griepsymptomen.

Conform de procedure informeert de Huisartsenpost dagelijks de behandelend huisarts over patiënten die contact hebben gehad met de HAP. De huisarts van de overleden patiënt ontving op 2 januari 2024 omstreeks 04:30 uur informatie over de behandeling.

Na de melding van het overlijden van de patiënt, startte de Huisartsenpost direct een intern onderzoek volgens hun interne protocollen. Er is ook contact opgenomen met de familie van de overledene. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de patiënt zich in de ochtend van 2 januari beter voelde en dit ook telefonisch aan zijn huisarts had gemeld.

De evaluatie door de huisarts leidde niet tot wijziging van de door de Huisartsenpost gestarte behandeling. Later die dag ging de patiënt naar bed en bleef langdurig stil liggen. Toen de familie ging kijken, bleek de patiënt te zijn overleden.

Uit het interne onderzoek van de HAP blijkt – naar eigen zeggen dus – dat alle procedures correct zijn gevolgd. De HAP heeft het incident gerapporteerd aan de Inspectie van Volksgezondheid, die een eigen onderzoek instelt naar dit incident.