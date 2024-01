Huisartsenpost Curaçao heeft website en facebook

WILLEMSTAD – De nieuwe Huisartsenpost Curaçao, HAP heeft een eigen website gelanceerd: www.hap.cw. Op deze website is belangrijke informatie te vinden in zowel het Papiaments als het Nederlands. Deze informatie omvat uitleg over de werkwijze van de HAP, bereikbaarheid, het verschil tussen spoed en urgentie, en meer.

De Huisartsenpost zelf is sinds 1 januari operationeel en is de voornaamste spoedzorgpost op Curaçao. Als een overheidsstichting biedt HAP huisartsenspoedzorg buiten de reguliere werktijden, waaronder nachten, weekenden en nationale feestdagen. Deze dienst is beschikbaar voor zowel patiënten van aangesloten huisartsen als voor toeristen.

Een huisarts wordt officieel erkend als aangesloten bij de HAP na het ondertekenen van een speciale overeenkomst door zowel de huisarts als de HAP. Op dit moment zijn er 57 huisartsen officieel aangesloten bij de HAP, terwijl anderen nog in het proces van aansluiting zijn.

Website

Bezoekers van de website kunnen ook nagaan of hun huisarts aangesloten is bij de HAP. Als een huisarts niet aangesloten is bij de HAP, kan deze geen patiënten doorverwijzen naar de spoedzorgpost en moet de huisarts zelf zorg dragen voor zorg buiten de reguliere werktijden.

Bovendien is de Facebookpagina van de HAP, genaamd ‘Huisartsenpost Curaçao’, nu ook actief. Op deze pagina wordt informatie gedeeld over de HAP en gerelateerde onderwerpen. Dit initiatief zorgt voor een betere bereikbaarheid en informatieverstrekking over spoedzorg aan de inwoners van Curaçao en haar bezoekers.