Huisartsenpost Curaçao pas op 1 januari 2024

WILLEMSTAD – De huisartsenpost die de avond-, nacht- en weekenddiensten moet uitvoeren, komt er pas op 1 januari 2024. Er zou geen geld zijn om eerder open te gaan.

Dat zegt minister Javier Silvania, die de post Volksgezondheidszorg deze week overgedragen kreeg na het aftreden van Gezondheidsminister Dorothy Pietersz-Janga.

Silvania stelt dat zijn voorgangster geen geld heeft gereserveerd op de begroting, ondanks haar belofte om al op 1 maart een HAP te openen.

Het is niet duidelijk of de minister ook ruimte maakt voor een aanpassing van de tarieven voor huisartsen die avond-, nacht- en weekenddiensten draaien. Dat was een van de eisen van de CHV tijdens de werkonderbreking afgelopen dinsdag.