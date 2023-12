Huisartsenpost op Curaçao van start, maar niet in het CMC

WILLEMSTAD – Een grote meerderheid van de huisartsen die maandagavond aanwezig waren bij de vergadering van de huisartsenvereniging CHV, heeft ingestemd met de door de regering voorgestelde ‘huisartsenpost’.

Deze zogenaamde HAP komt niet in het CMC, maar in het Sentro Médiko Otrobanda ernaast en is vanaf 1 januari operationeel. De HAP dient als centraal punt voor patiënten die buiten spreekuren en in het weekend medische hulp nodig hebben.

Het voorstel van de regering houdt in dat de overheid de HAP financiert en dat het volledig onder het beheer van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) valt.

Uiteindelijk is door de overheid besloten dat die de HAP installeert en organiseert, en dat de huisartsen diensten draaien voor de HAP. Semper geeft toe dat er kritiek was van sommige artsen op dit besluit en vragen over de medisch-technische kwaliteit van de HAP voor hun patiënten.

“CHV heeft deze vragen meegenomen in de vergaderingen en hoewel nog niet alle vragen beantwoord zijn, is er voldoende verduidelijking waardoor 95 procent van de huisartsen hun goedkeuring hebben gegeven aan de HAP zoals voorgesteld door de overheid”, zegt Semper tegen de Èxtra.

Maar de artsen hebben de CHV-directie de opdracht gegeven om aan de tafel met het ministerie te blijven om meer betrokkenheid bij de HAP te krijgen en om urgente problemen aan te pakken.

Semper is tevreden dat er eindelijk een beslissing is genomen om een HAP te openen en hoewel het niet 100 procent is wat CHV voor ogen had, wordt de dialoog met de regering voortgezet om veranderingen in de zorgkwaliteit aan te brengen.