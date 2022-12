Huiszoekingen Curaçao en Sint-Maarten bij bestuurslid overheids-nv 

Geschatte leestijd: 1 minuut

WILLEMSTAD / PHILIPSBURG – Gisteren heeft het Recherche Samenwerkingsteam RST huiszoekingen verricht bij twee verdachten in drie woningen op Sint-Maarten en op Curaçao.

De huiszoekingen vonden plaats in verband met een onderzoek genaamd “Helsinki” waarbij de verdenking is dat fraude en corruptie is gepleegd door onder andere een (voormalig) bestuurslid van een zogenoemde overheids-NV.

Om wie het gaat van welke overheidsentiteit is niet bekend gemaakt. Het onderzoek loopt nog, en aanhoudingen of nadere huiszoekingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RST onder leiding van het Centrale Team van het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Het Centrale Team richt zich op een gespecialiseerde aanpak om corruptie en ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Het team doet strafrechtelijke onderzoeken met een financieel-economische component en met betrokkenheid van Politically Exposed Persons (PEP), ambtenaren, overheids-NV’s, facilitators of organisaties in de collectieve sector. Deze grensoverschrijdende criminaliteit bestaat naast corruptie vaak uit ernstige vormen van belastingfraude en witwassen