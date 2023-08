Huize Scherpenheuvel wordt modern bejaardentehuis

Geschatte leestijd: 2 minuten

Na ruim twee jaar onderhandelen heeft de Stichting Sint Thomas College een groot deel van het imposante Huize Scherpenheuvel op Skèrpènè verkocht. De nieuwe eigenaar, de Stichting Particulier Fonds Vermell, zal het pand omvormen tot een eigentijds bejaardentehuis. Dat meldt de Amigoe in haar laatste middageditie.

Het historische moment is vastgelegd in een koopakte, die in het bezit is van de krant, waarbij het gebouw voor meer dan 2,5 miljoen gulden van eigenaar is verwisseld. De overdracht vond plaats op 9 maart van dit jaar, bekrachtigd op het kantoor van notaris Alba Chatlein.

De uiteindelijke koper is CLS Consultancy BV, dat op zijn beurt het eigendom heeft overgedragen aan de eerder genoemde Stichting Particulier Fonds Vermell.

Beide organisaties hebben slechts één bestuurslid volgens hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel, en dat is Indra Lopez-Vilchez, woonachtig in de wijk Dominguito. Zij was volgens Amigoe niet bereikbaar voor commentaar.

De verkoop is gerealiseerd met goedkeuring van de Raad van Toezicht van Stichting Sint Thomas College en de bisschop van Willemstad, zoals blijkt uit schriftelijke verklaringen die aan de notaris zijn verstrekt.

Deze stap is genomen omdat het onderhoud van het gebouw te zwaar op de stichting drukte. Aanzienlijke investeringen waren nodig om het pand te onderhouden, aangezien het door de jaren heen niet goed was bijgehouden. Sommige ruimtes werden aangetast door termieten, wat leidde tot hoge reparatie- en onderhoudskosten die de stichting niet kon dragen.

Met deze verkoop zal het oostelijke deel van het gebouw en andere bezittingen van de stichting nu adequaat kunnen worden onderhouden. Het monumentale karakter van Huize Scherpenheuvel blijft behouden, en het gebouw zal een nieuwe bestemming krijgen als modern bejaardentehuis. Dit initiatief markeert een belangrijke stap in het behoud van historisch erfgoed, terwijl het ook bijdraagt aan de zorginfrastructuur van de gemeenschap.

Huize Scherpenheuvel heeft een rijke geschiedenis. Oorspronkelijk gebouwd door de Fraters van Tilburg in 1898, heeft het gebouw door de jaren heen verschillende functies vervuld, waaronder lagere onderwijsinstelling, weeshuis en kantoorruimte. Het oostelijke deel van het pand zal nu verder dienen als eigendom van Stichting Sint Thomas College, terwijl het westelijke deel wordt getransformeerd tot een comfortabele en eigentijdse leefomgeving voor ouderen”, aldus de Amigoe.