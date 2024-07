Algemeen Human Rights Caribbean kijkt uit naar uitspraak Hoge Raad Redactie 12-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De stichting Human Rights Caribbean heeft vier jaar juridische strijd geleverd voor gelijkheid op basis van seksuele geaardheid. Vandaag doet de Hoge Raad uitspraak in een zaak, waarin duidelijk moet worden of het huwelijk exclusief voor hetero’s blijft of dat een eerder vonnis van het Hof in Willemstad gevolgd moet worden en ook homostellen mogen trouwen.

‘’Hopelijk ziet Curaçao er vandaag met een positieve uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag een stuk inclusiever uit’’, zegt voorzitter Janice Tjon Sien Kie.

‘’Door het huwelijk open te stellen voor gay en lesbische koppels, wordt de wetgeving zo uitgelegd dat gelijke behandeling van alle burgers wordt gegarandeerd, ongeacht hun seksuele geaardheid. Het recht om te trouwen en een gezin te stichten is, middels het gelijkheidsbeginsel, een fundamenteel mensenrecht. Toegang tot dit recht voor paren van gelijk geslacht bevordert de bescherming en naleving van mensenrechten’’, aldus de stichting.

Volgens Human Rights Caribbean geeft de openstelling van het burgerlijk huwelijk een signaal dat alle vormen van liefde en relaties erkend en gewaardeerd worden, wat een inclusievere maatschappij bevordert.

Hof in Willemstad

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is geconcludeerd dat de uitsluiting van homoparen in strijd is met de staatsregeling van Curaçao. Artikel 3 van de staatsregeling luidt: ‘Allen die zich in Curaçao bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Het Hof stelde bovendien dat voor de openstelling van het burgerlijk wetboek geen nieuwe wetgeving nodig is. Het burgerlijk wetboek hoeft enkel sekseneutraal te worden gelezen. Het wetboek gaat dan niet meer uit van een huwelijk tussen man en vrouw, maar tussen mensen.

Geïnteresseerden kunnen de uitspraak volgen via de livestream op de website van de Hoge Raad. Deze begint om 9.00 uur Curaçaose tijd. Personen die in Den Haag zijn kunnen de mondelinge uitspraak bijwonen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

54