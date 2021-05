Human Rights Defense: criminelen en vreemdelingen samen opgesloten

9 Gedeeld

WILLEMSTAD – Human Rights Defense Curaçao vraagt opnieuw aandacht voor misstanden in de barakken van de SDKK-gevangenis. Veroordeelde criminelen worden volgens de organisatie opgesloten samen met ongedocumenteerden. Dat gebeurt in het vrouwengedeelte van de barakken.

De gezamenlijke opsluiting is volgens Human Rigths Defense begonnen na de sluiten van het cellencomplex Barber op 16 april. De organisatie wijst het ministerie van Justitie dat gezamenlijke opsluiting een schending is van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens, dat op ook Curaçao van kracht is.