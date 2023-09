Human Rights Defense Curaçao viert Internationale Dag van de Democratie

WILLEMSTAD – Op 15 september wordt wereldwijd de Internationale Dag van de Democratie gevierd, een dag die in het teken staat van het belang van democratie in de wereld. Human Rights Defense Curaçao (HRDC) heeft twee gerenommeerde sprekers uitgenodigt om hun inzichten delen.

De avond wordt gehouden in het Maritiem Museum te Scharloo op 15 september van 18.00 uur tot 21.00 uur. De twee sprekers die een lezing geven zijn drs. Josephine Provence en prof. dr. Ernst Hirsch Ballin.

Drs. Josephine Provence is een ervaren politicoloog met diepgaande kennis van Curaçao. Zij zal het publiek meenemen in de wereld van democratie met haar lezing: “Biba demokrasia! Demokrasia ta biba?” Ze heeft verschillende functies binnen de Curaçaose overheid bekleed en is momenteel Voorzitter van het National Tripartiet Platform van Curaçao.

Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is emeritus-hoogleraar in constitutioneel recht en rechten van de mens. Hij zal het publiek laten zien waarom mensenrechten en democratie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in zijn lezing: “Mensenrechten als Democratisch project.”

Generaties

Deze avond biedt volgens HRDC een uitgelezen kans om meer te leren over het belang van democratie en mensenrechten, niet alleen voor de mensen die nu wonen en leven op Curaçao, maar ook voor toekomstige generaties.