Algemeen Human Rights Defense Curaçao viert vijfjarig jubileum met belangrijke resultaten Redactie 07-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Human Rights Defense Curaçao (HRDC) vierde gisteren haar vijfjarig jubileum. De organisatie blikte terug op haar prestaties en de impact die ze heeft gehad op de mensenrechten op Curaçao sinds de oprichting op 6 december 2019, ondanks uitdagingen zoals de Covid-19-pandemie.

Bestuursvoorzitter Camillo Bakhuis benadrukte de belangrijkste successen, waaronder verbeterde detentieomstandigheden, meer bewustwording van kinderrechten en democratie, en grotere erkenning van mensenrechten op het eiland. HRDC heeft meer dan 4.000 mensen geholpen via de helpdesk en 200 juridische procedures gevoerd tegen onrechtmatige detentie en uitzettingen. De organisatie heeft bijgedragen aan de oprichting van een Kinderombudsman en verbeterde toegang tot onderwijs voor kinderen zonder verblijfsvergunning. HRDC zorgde ervoor dat vreemdelingen niet langer samen met strafrechtelijk gedetineerden worden opgesloten en verbeterde detentieomstandigheden. Daarnaast lanceerde de organisatie de Handleiding Mensenrechten in het Onderwijs en organiseerde ze trainingen over mensenrechten en democratie. HRDC bevorderde ook de toegang tot de arbeidsmarkt voor irreguliere arbeiders en zorgde voor zorgverzekeringen voor crisismigranten.

In het laatste kwartaal van 2024 richtte directeur Simone de Brabander zich op het versterken van de interne organisatie en het versterken van relaties met partners zoals de Samenwerkende Fondsen Cariben, de Pan American Development Foundation en UNHCR. Deze focus zal ook in 2025 doorgaan. De Brabander benadrukte dat HRDC haar financieringsbronnen wil diversifiëren om minder afhankelijk te zijn van enkele donoren, omdat het wegvallen van één donor grote gevolgen kan hebben.

De organisatie streeft naar intensievere samenwerking met andere stichtingen in de regio, zoals Salud Pa Tur, Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty en IOM. De Brabander: “Recent hebben we een bijeenkomst gehad met verschillende organisaties op de ABC-eilanden, waarbij nauwere samenwerking als belangrijk werd benadrukt.”

69