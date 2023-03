Hushang Ansary bereid om te voldoen aan het miljardenvonnis in de zaak van Ennia

WILLEMSTAD – Hushang Ansary is bereid om te voldoen aan het miljardenvonnis in de zaak van Ennia. Dat meldt de advocaat van Parman bv, Mirto Murray in een brief aan de Centrale Bank. Het voornemen zou namens alle andere beklaagden zijn genomen.

De 95-jarige Ansary, een Amerikaan van Iraanse afkomst, is via Parman eigenaar van Ennia.

Ansary moet meer dan een miljard gulden aan schadevergoeding betalen aan zijn eigen verzekeringsmaatschappij Ennia, exclusief de wettelijke rente vanaf 2017.

Hij en een aantal medebestuurders werden beschuldigd van het bewust financieel leegtrekken van de Ennia. De Centrale Bank greep in 2018 in, stelde de verzekeraar onder curatele en spande een rechtszaak aan tegen de bestuurders om het geld weer terug te krijgen ten behoeve van de polishouders.

Deze maand dient het hoger beroep tegen dat vonnis. Murray schrijft in de brief aan de Centrale Bank dat Parman bv. De legal proceedings wil stoppen.

De beklaagden in deze zaak zijn behalve Parman en Ansary zelf, ook zijn dochter Nina Ansary en de voormalige Ennia-bestuurders Ralph Palm, Gijsbert van Doorn en Abdallah Andraous.