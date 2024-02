Huurcommissie Curaçao verhuist naar nieuw loket in Saliña

WILLEMSTAD – De Huurcommissie van Curaçao betrekt vanaf dinsdag 13 februari een nieuwe locatie. De commissie, die voorheen gevestigd was in Fort Amsterdam, verhuist naar het vergunningenloket in Saliña.

Vanaf de genoemde datum kunnen burgers terecht bij het nieuwe adres van de huurcommissie in het Eurobuilding in Saliña voor het indienen van nieuwe verzoeken of voor het verkrijgen van informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8 uur ’s ochtends tot 3 uur ’s middags, en op vrijdag van 8 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s middags. Contact opnemen met de huurcommissie kan overigens ook via telefoonnummer of e-mail.

De huurcommissie is een overheidsorganisatie die als bemiddelaar optreedt tussen huurders en verhuurders bij conflicten over bijvoorbeeld de huurprijs, het onderhoud van de woning, servicekosten of andere huurkwesties. De huurcommissie kan door zowel huurders als verhuurders worden ingeschakeld wanneer zij er samen niet uitkomen.

In de week van 5 tot en met 9 februari 2024 is de huurcommissie nog op de oude locatie in Fort Amsterdam, maar het loket is dan alleen open van 14.00 uur tot 16.00 uur ’s middags.

Deze verhuizing is onderdeel van de inzet van de overheid om haar publieke dienstverlening te verbeteren en meer toegankelijk en gebruikersvriendelijk te maken.