Huurmoordenaar Gerel Palm aangehouden in Brazilië

BRAZILIË – Gerel Lusiano Palm is gisteren in Brazilië gearresteerd. Dat melden Braziliaanse en Surinaamse nieuwssites. De 38-jarige Palm die geboren is op Curaçao ontsnapte in 2017 uit de gevangenis in Suriname en was sindsdien spoorloos.

De Nederlandse justitie ziet Palm als een trouwe handlanger van Ridouan Taghi. Palm wordt verdacht van verschillende liquidatiepogingen. De Nederlandse politie loofde in eerste instantie een beloning van 15.000 euro uit voor informatie die zou leiden tot zijn arrestatie. Het OM verdubbelde het beloningsbedrag vorig jaar.

